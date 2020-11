Die Kreditkarte wird von Österreichern bei Bezahlungen im In- und Ausland rund 65 Millionen Mal pro Jahr genutzt. 23 Prozent der Einwohner hierzulande nennen eine Kreditkarte ihr Eigen. Das bedeutet, dass ungefähr zwei Millionen Karten im Umlauf sind. Manche verwenden sie nur hin und wieder, für die Meisten ist die Kreditkarte jedoch ein nicht mehr wegzudenkendes Zahlungsmittel geworden.

Lesen Sie weiter und erfahren Sie in unserem Kreditkarten-Vergleich wie sich das Kreditkarten-Angebot in Österreich gestaltet und welche Anbieter in verschiedenen Experten-Tests gut abschneiden.