Wer morgens regelmäßig die Autoscheiben frei kratzt, sollte auch an einen verborgenen Teil des Autos denken: Den Motorraum! Kühlerfrostschutz ist besonders im Winter unverzichtbar, da Sie so Ihren Motor vor niedrigen Temperaturen schützen.

Denkt man an das Thema Autopflege, fallen den meisten Menschen wohl die gängigsten Dinge wie Tanken, Reifenwechsel, Autowäsche oder Ölwechsel ein. Außer Acht gelassen wird dabei oftmals der Gedanke an die Motorkühlung. Gerade im Winter, wenn die Temperaturen unter den Nullpunkt sinken, ist es wichtig, dass das Kühlwasser in Ihrem Fahrzeug nicht einfriert. Um dies zu verhindern, gibt es den sogenannten Kühlerfrostschutz. Prüfen Sie daher regelmäßig Ihren Motor auf mögliche Schäden und verwenden Sie ein geeignetes Schutzmittel.

Kühlerfrostschutz: Drei Tipps

Kühlerfrostschutz ist ein Stoffgemisch, das zum Abtransport von Wärme und als Frostschutz eingesetzt wird. Es basiert auf Glykol und bewahrt den Motor Ihres Autos vor Korrosion und Überhitzung.

Die Unterschiede bei Kühlerfrostschutz betreffen vor allem die grobe Teilung in silikathaltigem und silikatfreiem Kühlerfrostschutz. Bei silikathaltigen Gemischen sind sowohl organische als auch anorganische Stoffe für den Korrosionsschutz im Kühler verantwortlich. Bei silikatfreien Gemischen sorgen lediglich organische Salze für den Schutz.

Ein Komplettaustausch der Kühlerflüssigkeit ist nach ca. zwei Jahren anzuraten. Nach dieser Zeit hat die chemische Mischung bereits nachgelassen und der Motor ist anfälliger für Frostschäden oder Korrosion. Sie sollten regelmäßig den Stand des Kühlerfrostschutzes prüfen.

