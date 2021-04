Wohl die meisten Menschen hatten in ihrer Kindheit einen besten Freund in Gestalt eines Kuscheltiers. Die meisten Kinder haben einen plüschigen Begleiter, von dem sie sich nur ganz selten trennen. Die Auswahl an Kuscheltieren ist groß. Und neben den flauschigen Begleitern für kleine Kinder gibt es eine Reihe hochwertiger und teurer Kuscheltiere, die Sammlerherzen höher schlagen lassen.

Wenn Sie ein Kuscheltier für Ihr Kind suchen, verraten wir Ihnen in unserem Kuscheltiere-Vergleich, worauf es beim Kauf ankommt.

Kuscheltiere: Drei Tipps

Für viele Kinder sind Kuscheltiere treue Wegbegleiter: Gemeinsam mit ihrem Plüschtier erleben sie aufregende Abenteuer und kuschelige Stunden. Und wenn das Kind mal traurig ist, spendet das Lieblingskuscheltier Trost.

Kuscheltiere gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Neben dem klassischen Teddybären gibt es von jedem Tier ein plüschiges Abbild in verschiedenen Farben, Formen und Größen.

Achten Sie beim Kauf eines Kuscheltiers für Ihr Kind darauf, dass das Produkt schadstoffgeprüft ist. Wichtige Siegel sind das TÜV-Siegel sowie das GS-Prüfzeichen und das Ökotex-Siegel.

