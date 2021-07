Sobald ihr Nachwuchs mit den ersten Schritten beginnt, sind Eltern in ständiger Alarmbereitschaft. Immerhin versuchen die Kleinen, so viel wie möglich von ihrer neuen Umgebung zu entdecken. Damit Sie den Haushalt und alltägliche Pflichten ohne stetige Sorge um den Sprössling bewältigen können, bietet sich ein Laufgitter an. In diesem Laufstall kann sich das Kind gefahrlos bewegen.

Bevor Sie ein Absperrgitter kaufen, lohnt sich der Blick auf einen Laufgitter-Test. Darin erfahren Sie, dass Sie beim Kauf auf Größe und Form des Modells achten sollten. Einige Laufställe lassen sich bequem zu einem Reisebett umbauen und glänzen mit flexibler Einsatzfähigkeit.