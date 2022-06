Eine Auto-Lenkradkralle, welche auch als Lenkradsperre oder Absperrstange für das Lenkrad bezeichnet werden kann, ermöglicht als mechanische Wegfahrsperre das Blockieren des Lenkrads nach dem Abstellen des Fahrzeugs.

Autofahrer, denen ihr vierrädriges Gefährt am Herzen liegt, kennen das Problem: Wie sichere ich mein Auto gegen Diebstahl? Zwar sind elektronische Wegfahrsperren, GPS-Ortungssysteme, Alarmanlagen und Co. heutzutage als Auto-Diebstahlschutz nicht mehr wegzudenken, allerdings lassen sich viele Systeme austricksen, was auch Autodiebe wissen.

Suchen Sie nun nach einem weiteren Mittel, um Ihr Auto gegen Diebstahl zu sichern, so kann eine Lenkradkralle sinnvoll sein. Hierzu empfehlen wir Ihnen unseren Lenkradkrallen-Vergleich 2022, in dem wir für Sie die beste Lenkradkralle gekürt haben.

Lenkradkrallen: Drei Tipps

Lenkradkrallen stellen eine mechanische Art der Diebstahlsicherung für das Auto dar, bei der das Lenkrad und je nach Typ auch die Pedale blockiert werden.

Da Lenkradkrallen sich knacken lassen, sollten sie immer als Ergänzung zu den bereits vorhandenen PKW-Diebstahlsicherungssystemen, wie der elektronischen Wegfahrsperre, betrachtet werden.

Bestimmte Lenkradkrallenmodelle verfügen über eine zusätzliche Alarmanlage inklusive Fernbedienung, wodurch Autodiebe bereits beim Einbruch in das Fahrzeug abgeschreckt werden sollen.

