Sie besitzen eine Satelliten-Anlage und wollen damit mehr als einen Fernseher versorgen? Dann bringt Ihnen der oft verbaute Single-LNB reichlich wenig. Um mehrere Sat-Receiver zu nutzen, brauchen Sie mindestens einen Twin-LNB, besser noch einen Quad-LNB. Sie wollen sogar noch mehr? Mit Quattro-LNB und Multischaltern können Sie bis zu 360 Teilnehmer versorgen!

Egal, wie viele Teilnehmer Sie mit SD, HD oder UHD-Fernsehen per Satellit versorgen wollen - in unserer Kaufberatung finden Sie alle Informationen zu LNB-Typen, Multischaltern und weiteren wichtigen Kaufkriterien. Finden Sie jetzt Ihren persönlichen Testsieger in unserer LNB-Vergleichstabelle!

LNB: Drei Empfehlungen

Je nachdem wie viele Sat-Receiver Sie mit Ihrer Sat-Anlage nutzen wollen, benötigen Sie entweder einen Single-, Twin-, Quad- oder Octo-LNB. Für Sat-Anlagen mit mehr als zehn Teilnehmern eignen sich Multifeeds und Unicable-LNBs.

Wenn Sie eine komplette Sat-Anlage kaufen, benötigen Sie in der Regel kein zusätzliches LNB. Aufrüsten macht dann Sinn, wenn Sie mehrere Teilnehmer im Haus mit TV-Signalen versorgen wollen.

Die LNB-Modelle unterscheiden sich hauptsächlich im Preis und der maximalen Teilnehmerzahl. TV-Empfang in HD liefern alle Geräte in unserem LNB-Vergleich.

