Die perfekte Aufnahme für das neue Lets Play oder die Gesangsnummer klappt nur, wenn auch das Mikrofon speziell auf die Anforderungen zugeschnitten ist. Doch Achtung: Wie gut ein Mikrofon aufnimmt hängt nicht nur von seiner Richtcharakteristik ab. So sollten Sie ebenfalls darauf achten, dass sich für leise Geräusche Kondensatormikrofone am besten eignen.

Wollen Sie Ihr Mikrofon direkt am PC benutzen, sollten Sie darauf achten, zu einem Mikrofon mit USB-Anschluss zu greifen. Werfen Sie einen Blick in unseren Mikrofone-Vergleich und finden Sie heraus welches Mikrofon am besten für Gesang- und Instrumentaufnahmen geeignet sind.

Mikrofone: Drei Tipps

Mikrofone können auf zwei unterschiedliche Weise akustische Signale (Schall) in elektrische Signale umwandeln und auf diese Weise Töne aufnehmen. Während das Kondensatormikrofon auch noch sehr hohe Töne gut aufnimmt, ist das dynamische Mikrofon besonders robust.

Aus welche Richtung das Mikrofon einen Ton besonders gut aufnimmt hängt von seiner Richtcharakteristik ab. Zu den wichtigsten Charakteristiken gehören die Kugel, die verschiedenen Nieren-Formen, die Acht und die Keule. Alleine die Kugel deutet dabei auf ein ungerichtetes Mikrofon hin.

Mikrofone sollten immer für ihre speziellen Anforderungen ausgerüstet sein. Während Mikrofone für draußen einen speziellen Windschutz benötigen, eignen sich für Aufnahmen am Computer Mikrofon-Tischstative.

