Sie möchten auch im Camping-Urlaub nicht auf frisch aufgebackene Brötchen oder leckere Pizza verzichten? Ein Minibackofen passt in jeden Wohnwagen und verbraucht darüber hinaus beim Aufbacken von Pommes oder Fischstäbchen deutlich weniger Strom als ein herkömmlicher Ofen.

Achten Sie beim Blick in unsere Tabelle vor allem auf einen ausreichend großen Garraum. In Geräten mit weniger als 20 Litern Volumen bekommen Sie keine normal große Pizza, sondern höchstens Mini-Pizzen unter. In vielen Praxis-Tests als unverzichtbar erweist sich auch ein Timer: Damit brennt Ihnen nichts mehr an, wenn Sie die Pizza mal ein paar Minuten aus den Augen lassen. Ein Blick in unseren Minibackofen-Vergleich lohnt sich!

Minibackofen: Drei Tipps

Wenn Sie keine Verwendung für einen großen Standherd mit Backofen mit langer Vorheizzeit und hohem Energieverbrauch haben, ist ein Minibackofen mit kleinerem Garraum und entsprechend niedrigen Stromkosten eine sinnvolle Alternative.

Ein Minibackofen kann im Prinzip alles, was ein großer Backofen auch kann: Backen mit Ober-/Unterhitze oder Umluft ist kein Problem und die Grillfunktion sorgt für eine schöne Bräune.

Viele Geräte kommen mit umfangreicher Ausstattung wie einem Drehspieß für das Grillen von ganzen Hähnchen, mit praktischer Innenraumbeleuchtung und einem Timer. An den Funktionsumfang herkömmlicher Backöfen (beispielsweise mit Selbstreinigungsfunktion) reichen sie allerdings meist nicht heran.

Mehr Vergleiche

Sie suchen auch andere praktisches Produkte für sich, Ihre Familie und Ihren Haushalt? Auf unserem Vergleichsportal gibt es in der Kategorie Haushalt zahlreiche weitere Produkte zu entdecken!