Um Moos von Ihren Terrassen, Fassaden und Gehwegen zu entfernen, können Sie neben einigen Hausmitteln auch chemische Moosentferner für Naturstein, Beton oder Holz nutzen.

Um Moos von Ihren Terrassen, Fassaden und Gehwegen zu entfernen, können Sie neben einigen Hausmitteln auch chemische Moosentferner für Naturstein, Beton oder Holz nutzen. Ist Ihr Rasen befallen, gibt es spezielle Produkte zur Beseitigung der Sporenpflanze.

Da Moose immer wieder an einem Ort wachsen können, beseitigen viele Moosentferner die Sporenpflanze für einen längeren Zeitraum. Meist hält die Wirkung 2 bis 18 Monate an. Achten Sie bei der Anwendung des Moosentferners darauf, dass Sie nicht mit dem Produkt in Berührung kommen. Durch die enthaltenen Chemikalien sind Moosentferner in hoher Konzentration schädlich für Sie und die Umwelt. Finden Sie jetzt in unserer Moosentferner-Test- oder Vergleichstabelle den besten Moosentferner.

Moosentferner: Drei Tipps

Da Moose Sporenpflanzen sind, breiten sie sich schnell aus und der Moosvernichter muss für eine größere Fläche ausreichen. Benötigen Sie einen Moosentferner für die Terrasse, sollten Sie zuvor auf die Angaben der Hersteller zur Ergiebigkeit der Produkte achten.

Da Moose meist keine unterirdischen Wurzeln besitzen, sind sie zwar schnell entfernt, jedoch kommt die Sporenpflanze immer wieder. Daher sollten Sie darauf achten, dass der Effekt des Moosentferners möglichst lange anhält. Die Hersteller geben auf ihren Produkten an, wie lang die Fläche desinfiziert ist und der Grünbelag fern bleibt. In der Regel liegt die Zeitspanne zwischen 2 und 18 Monaten.

Die unterschiedlichen Moosentferner-Typen sind in hohen Konzentrationen schädlich. Deswegen stehen auf den Produkten auch stets Warnhinweise, welche Effekte die Chemikalien auf Sie und die Umwelt haben könnten.

