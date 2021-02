Der wahrscheinlich wichtigste Bestandteil der Motocross Schutzbekleidung ist der Motocross-Helm. Er schützt den Kopf bei Stürzen vor potenziell sehr gefährlichen Verletzungen.

Einen Motocross-Helm gibt es in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichem Zubehör, wie beispielsweise einer Brille. Auch für Kinder gibt es unterschiedliche Motocross-Helme. Als weitere Alternative können Sie über einen Integralhelm nachdenken. Finden Sie jetzt in unserem Motorcross-Helme-Vergleich heraus, welcher der Helme Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

Motocross-Helm: Drei Tipps

Beim Motocross Sport ist der Helm verpflichtend. Er schützt im Ernstfall eines Sturzes vor schweren Verletzungen.

Je nachdem, was genau Sie mit vorhaben gibt es Helme aus unterschiedlich festem oder luftigen Material und mit verschiedenem Zubehör.

Besonderen Wert sollten Sie bei der Wahl eines Helms auf die Verschlussart legen. Als am sichersten gilt der Doppel-D-Verschluss.

