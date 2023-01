Haben Sie sich auch schon einmal mit dem Motorrad verfahren und Ihr Navigationsgerät aus dem Auto herbeigewünscht? Dann sollten Sie sich mit modernen Motorrad-Navis befassen.

„Get your motor runnin‘, head out on the highway“ – diese Zeilen der amerikanischen Band Steppenwolf bringen das Lebensgefühl einer ganzen Generation von Motorradfahrern auf den Punkt. Doch was nützt Ihnen die Freiheit der Straße, wenn Sie nicht wissen, wohin Sie fahren? Und da der technische Fortschritt vor niemandem Halt macht, setzen mehr und mehr Biker bei Ihren Touren auf ein Motorrad-Navi.

Motorrad-Navigationsgerät: Drei Tipps

Biker ticken anders. Darum haben große Marken wie Garmin, TomTom, Becker und Blaupunkt Navigationsgeräte spezielle für Motorradfahrer im Angebot.

Mit dem Motorrad fahren Sie nicht, um ans Ziel zu kommen – mit dem Motorrad fahren Sie, um zu fahren. Daher können Motorrad-Navis Ihnen auch besonders kurvenreiche Routen generieren.

Die meisten Motorrad-Navis haben Kartendaten für Europa vorinstalliert, für andere Kontinente stehen kostenpflichtige Zusatzpakete zur Verfügung.

