Zange, Messer und Säge finden Sie an fast allen Multitools, die restlichen Werkzeuge variieren. Insider-Tipp: Falls Sie oft mit unterschiedlichen Arten von Schrauben zu tun haben, wählen Sie ein Multitool mit Bithalter und das passende Bitkit. Dann sind Sie auf alles vorbereitet. Hierzu der passende Multitool-Vergleich!

Multitools sind handlich, praktisch und immer dabei

Multitools sind Werkzeugkoffer im Pocket-Format und eine Weiterentwicklung des klassischen Schweizer Taschenmessers. Die meisten Multitools sind aus Edelstahl und haben unter anderem eine Kombizange, einen Schraubendreher, ein Messer und eine Schere integriert. In einem kleinen Holster am Gürtel getragen, haben Sie mit einem Multitool immer alles bei sich, was sie für kleinere Reparaturen benötigen könnten.

