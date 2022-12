Hände waschen, Abstand halten und einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen: in der aktuellen Zeit sind die verordneten Hygienemaßnahmen wichtig wie nie. Doch gerade für Brillenträger sorgt das Tragen eines Mundschutzes im Alltag häufig für beschlagene Brillengläser.

Behelfsmasken, Community-Masken oder Einwegmasken: um seine Mitmenschen und somit in gewisser Weise auch sich selbst vor einer Infektion durch Viren zu schützen, haben Sie aktuell viele Möglichkeiten. Auch als Brillenträger sollten Sie in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in geschlossenen Räumen zu einer Mundschutzmaske greifen. Im Gegensatz zu Menschen, die keine Sehhilfe benötigen, kann sich das Verwenden einer Atemschutzmaske für Brillenträger allerdings als etwas problematischer erweisen.

Mundschutzmaske für Brillenträger: Drei Tipps

Um das Tragen einer Mundschutzmaske für Brillenträger so komfortabel wie möglich zu gestalten, ohne dass die Brillengläser beschlagen, sollten Sie ein Modell wählen, welches sich mithilfe eines Nasenbügels an Ihr Gesicht anpassen lässt und somit möglichst eng anliegt.

Wenn Sie als Brillenträger Ihre Mundschutzmaske für längere Zeit am Stück tragen müssen, empfehlen wir einen Mundschutz aus einem hautfreundlichen sowie atmungsaktiven Material, wie beispielsweise Baumwolle, zu wählen.

Ein Mund-Nasenschutz aus Stoff wirkt wie die klassische Einwegmaske. Allerdings sind diese Modelle deutlich umweltfreundlicher, da sie sich in der Maschine waschen lassen. Zudem können Sie derartige Mundschutzmasken für Brillenträger auch selber machen bzw. nähen.

