Auf Reisen zu schlafen ist schwer: Man sucht nach einer bequemen Position und wacht immer wieder davon auf, dass der Kopf auf die Brust oder auf die Schulter fällt. Nach einigen so verbrachten Stunden öffnet man die Augen, reibt sich den Nacken und fühlt sich noch erschöpfter als zuvor. Geht Ihnen das auch häufiger so? Dann ist ein Nackenkissen genau das, was Sie brauchen.

In unserer Kaufberatung erklären wir Ihnen, welche unterschiedlichen Nackenkissen es gibt und wie Sie Ihre perfekte Nackenstütze finden. Entscheiden Sie sich jetzt für eines der Produkte aus unserer Vergleichstabelle und machen Sie auf Ihrer nächsten Reise den Nackenkissen-Test.

Nackenkissen: Drei Tipps

Mit einem Nackenkissen können Sie überall bequem schlafen, ohne dass Ihr Nacken dabei überstreckt wird. Sie wachen nicht mehr ständig dadurch auf, dass Ihnen der Kopf auf die Brust oder auf die Schulter fällt. Auch lange Diskussionen mit anderen Fahrgästen darüber, wie weit man die Rückenlehne nach hinten verstellen darf, gehören somit der Vergangenheit an.

Nackenkissen sind entweder mit Schaumstoff, Styropor oder Luft gefüllt. Jedes dieser Materialien hat seine Vor- und Nachteile. Schaumstoff ist besonders bequem, aber nicht platzsparend. Styropor ist sehr leicht, aber nicht besonders langlebig. Aufblasbare Kissen sind besonders platzsparend, bieten aber weniger Komfort.

Auch bei Nackenkissen für Kinder sollten Sie darauf achten, dass die Form sich an den Nacken des Kindes anpasst und der Stoff die Haut nicht reizt. Hübsche Farben und Muster sind zwar wünschenswert, aber eher zweitrangig.

