Nass-Trockensauger können sowohl feinen Staub als auch Flüssigkeiten aufsaugen. Daher sind sie optimal für den Einsatz in Werkstätten, auf Baustellen oder auch in Industriebereichen. Achten Sie auf zusätzliche Steckdosen am Nass-Trockensauger, denn dann können Sie daran ein Elektrowerkzeug anschließen: Sobald Sie das Werkzeug bedienen, schaltet es automatisch den Werkstattsauger an und aus.

Unser Nass-Trockensauger-Vergleich verrät Ihnen außerdem welche Sauger leise sind und trotzdem effizient reinigen. Nass-Trockensauger-Tests haben gezeigt: reine Saugkraft ist nicht alles, denn das Zusammenspiel von Motor, Schlauch und Saugdüse bestimmen die Saugqualität.

Nass-Trockensauger: Drei Tipps

Nass-Trockensauger sind wahre Allzwecksauger, da sie sowohl Flüssigkeiten als auch extrem feine Stäube aufnehmen können. Ebenso schaffen sie, groben Schmutz wie Splitter und Kieselsteine aufzusaugen. Einen Staubsauger im Haushalt ersetzen sie jedoch nicht, da sie sich nicht zum Reinigen von Textilien eignen.

Mit einer Steckdose und Blasfunktion ausgestattet, arbeitet das Gerät ideal als Werkstattsauger. Ist passendes Zubehör dabei, können Sie auch kleine Schleifgeräte am Werkstattstaubsauger anschließen.

Der Arbeitsradius wird durch die Länge von Schlauch und Stromkabel begrenzt. Wer den Nass-Trockenstaubsauger also nicht beständig herumtragen will, sollte besonders Schlauchlängen im Blick behalten.

