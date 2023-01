Was früher der Walkman war, ist heute der MP3-Player, der in jedes moderne Smartphone integriert ist. Damit möglichst viel Musik – und keine störende Geräuschkulisse – ans Ohr dringt, sind viele Kopfhörer mit einer speziellen Noise-Reduction-Funktion ausgestattet.

Wer regelmäßig Bahn fährt oder mit dem Flugzeug reist, schaltet gerne die Gespräche Mitreisender und das Brummen von Maschinen aus. Dazu ist heute nicht vielmehr nötig als das Anschließen von Kopfhörern an das Smartphone, das wir ohnehin stets griffbereit haben. Wer sicher sein möchte, nichts mehr von seiner Umwelt mitzukriegen, dreht den Volumenregler voll auf und lässt die Musik in voller Lautstärke in sein Ohr dröhnen. Dass dies nicht allzu gut für das Gehör ist, sollte klar sein.

Noise-Cancelling-Kopfhörer: Drei Tipps

Noise Cancelling-Kopfhörer stehen für eine Technologie, die unerwünschte Störgeräusche filtert, sodass nur die Musik an Ihr Ohr dringt, die Sie hören möchten.

Ohrumschließende Kopfhörer reduzieren schon aufgrund ihrer Bauweise Außengeräusche. Da Sie das Ohr umschließen, sind sie zudem etwas komfortabler als On-Ear-Kopfhörer, die nur auf dem Ohr liegen.

Noise-Cancelling-Kopfhörer eignen sich für unterwegs, etwa im Flugzeug oder in der Bahn, aber auch im Büro oder im Park. Im Straßenverkehr sollten diese Kopfhörer aber nicht getragen werden.

