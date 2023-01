Nähmaschinen sind in der heutigen Zeit aufgrund der altertümlichen Funktionsweise, die den Test der Zeit nicht besteht, nicht mehr weit verbreitet. Deshalb wurden die Overlock-Nähmaschinen entwickelt. Diese sorgen für mehr Komfort bei der Nutzung und dem Erstellen von einwandfreien Nähten.

Overlock-Nähmaschinen sind vor allem aufgrund der sauberen Nähte sehr sinnvoll. Diese schafft man mit einer normalen Nähmaschine nur mit äußerst hoher Konzentration und dem nötigen Know-how. Deshalb eignet sich die Overlock-Nähmaschine zum Nähen lernen besonders gut.

Also empfiehlt sich eine solche Maschine für Anfänger, da die grundlegenden Fähigkeiten des Nähens von der Maschine ausgeführt werden. So müssen Sie beispielsweise nicht einfädeln oder den Faden an der richtigen Stelle abschneiden.

Overlock-Nähmaschine: Drei Tipps

Eine Overlock-Nähmaschine sorgt für eine saubere und gut verarbeitete Naht am Nähmaterial. Dadurch halten vernähte Materialien deutlich besser und sind langlebiger.

Overlock-Nähmaschinen sind auf der anderen Seite jedoch nicht dafür geeignet, Knopflöcher zu nähen oder sonstige Reparaturarbeiten zu übernehmen. Hierfür benötigen Sie eine normale Nähmaschine.

Bei einer Overlock-Nähmaschine entfällt das lästige einfädeln ins Nadelöhr. Auch mehrere Fäden stellen für diese Maschine kein Problem dar. Stoffe können also auch über mehrere Schichten problemlos und sauber vernäht werden.

