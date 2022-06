Die derzeit anhaltende Begeisterung für Plattenspieler ist an sich ein Paradoxon. Steht es doch wie kaum ein anderes Medium für eine angestaubte Technik längst vergessen geglaubter Tage.

© oe24

Hören Sie auch gerne Musik, haben aber des Öfteren das Gefühl, dass Ihnen etwas dabei fehlt? Womöglich liegt es daran, dass Ihnen das haptische Erlebnis beim Musikgenuss im Laufe technischer Errungenschaften abhanden gekommen ist.

Abhilfe schafft unser Plattenspieler-Vergleich, der Ihnen dabei hilft, wieder ein Stück Nostalgie in die eigenen vier Wände zu holen. Werfen Sie einen Blick in unsere Plattenspieler-Test- bzw. Vergleichstabelle und finden den für Sie am besten passenden Plattenspieler!

Plattenspieler: Drei Tipps

Schallplattenspieler erfreuen sich derzeit größter Beliebtheit und haben Liebhaber in allen Alterskategorien. Der Klang der Schallplatten wird von Verfechtern als „voller“ beschrieben.

Es gibt unterschiedliche Arten des Antriebs, je nachdem auf was man Wert legt. Sie unterscheiden sich in der Tonqualität und der Hochlaufzeit, also der Zeit, die es braucht, bis die Musik abgespielt wird.

Neuere Modelle gehen mit der Zeit und haben etwa einen USB-Anschluss, womit sich der Plattenspieler auch an den Computer anschließen lässt.

Mehr Vergleiche

Sie suchen auch andere Elektronik-Ausstattung oder Produkte für das Leben zuhause? Auf unserem Vergleichsportal gibt es in der Kategorie Elektronik viele weitere Produkte zu entdecken!