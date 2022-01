Powerbank Vergleich & Tests

Ist der Smartphone-Akku leer und keine Steckdose in Griffweite, dann kann eine Powerbank Retter in der Not sein.

© oe24 Die Powerbank kann Retter in der Not sein. Es handelt sich vereinfacht um eine Lithium-Ionen-Batterie mit Gehäuse und USB-Schnittstelle zum Aufladen der Akkus angeschlossener mobiler Endgeräte. Je nach Akkupack wird Ihr Smartphone-Akku meist zumindest ein Mal und teilweise sogar mehrere Male unterwegs vollständig aufgeladen. Solch eine leistungsstarke und entsprechend größere Powerbank eignet sich hervorragend für die mobile Stromversorgung beim Camping-Trip und Ausflug an den Strand. Erfahren Sie jetzt im großen Powerbank-Vergleich mehr über die Funktionen, Auswahlkriterien und Ergebnisse unabhängiger Tests! Powerbank: Drei Tipps Eine Powerbank versorgt Endgeräte per USB-Kabel unterwegs mit Strom. Je größer das Gehäuse und schwerer die Power-Bank, desto größer fällt in der der Regel die Kapazität des Akkus aus.

Externe Akkus sind auch mit mehreren USB-Anschlüssen zum gleichzeitigen Aufladen mobiler Geräte erhältlich.

Praktisch sind Zusatzfunktionen wie ein LED-Licht.