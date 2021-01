Sie fühlen sich häufig aufgebläht, die Verdauung spielt seit Tagen verrückt oder Sie mussten über einen längeren Zeitraum Antibiotika nehmen? Nahrungsergänzungsmittel wie Probiotika sorgen dafür, dass Ihr Darm bald wieder im Einklang arbeitet und stellen eine gesunde Darmflora her. Egal ob in Tablettenform, als Kapseln oder Pulver- in kürzester Zeit werden Sie wieder auf Ihr Bauchgefühl hören können.

Die gutartigen Bakterienstämme sanieren nachweislich den Darm und können auch von Kindern, Schwangeren oder Risikopatienten eingenommen werden. Lesen Sie in unserem Probiotika-Vergleich nach, welches probiotische Ergänzungsmittel zu Ihrer (vielleicht auch veganen) Ernährung passt.

Probiotika: Drei Empfehlungen

Wer häufig über Magen-Probleme oder ein schwaches Immunsystem klagt, kann mit Probiotika diesen Problemen den Gar ausmachen. Denn: Ein gereinigter Darm ist ein gesunder Darm- und anders herum.

Die Einnahme von Probiotika ist denkbar einfach: Entscheiden Sie sich zwischen Tabletten, Kapseln, Pulver oder einem vorgefertigten Getränk.

Probiotika lassen sich in jeden Ernährungsplan integrieren: Egal ob Kind, Schwangere oder Senioren, sogar Vegetarierer und Veganer finden garantiert das passende Probiotikum.

