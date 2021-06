Ein eigenes Heimkino mit Beamer und Leinwand könnte so schön sein – nur leider ist das Bild mit herkömmlichen Leinwänden oder einer speziellen Wandfarbe dann doch nicht so scharf, wie man es sich wünschen würde. Finden Sie heraus, was Rahmenleinwand-Tests ergeben haben und warum Rahmenleinwände eine Bereicherung sein können.

Mit einer Rahmenleinwand, deren Rahmen-Material aus edlem Lack oder Samt besteht, verschönern Sie gleichzeitig den Raum. Bevor Sie Ihre Wahl treffen, sollten Sie sich mit wichtigen Eigenschaften wie Bildformat, Gain-Faktor und Diagonalen ausführlich beschäftigen. Dabei hilft Ihnen unser Rahmenleinwand-Vergleich.