In nahezu allen Bundesländern sind Rauchmelder in vorgeschriebenen Räumen von bewohnten Gebäuden Pflicht. Sie schlagen im Falle von Rauch durch ein offenes Feuer oder einen schwelenden Brand Alarm und können so Leben retten.

Wie funktionieren die Warngeräte und welches sind die besten Rauchmelder? Unser großer Rauchmelder-Vergleich präsentiert Ihnen die besten Modelle. Lassen Sie es nicht erst auf einen Rauchmelder-Test im Ernstfall ankommen, sondern sorgen Sie vor und für Ihre Sicherheit!

Rauchmelder: Drei Empfehlungen

Rauchmelder geben im Notfall einen mehr als 80 Dezibel lauten Warnton von sich, der auch aus dem tiefsten Schlaf reißt.

Es gibt verschiedene Rauchmelder-Arten, z. B. Stand-Alone-Geräte, vernetzte Modelle und Smart-Home-Rauchmelder. Sie weisen unterschiedliche Funktionen auf.

In den meisten Bundesländern sind Rauchmelder in Schlafzimmern und Fluren Pflicht. Sie gehören zur Sicherheitseinrichtung eines Hauses.

