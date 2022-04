Wer in seinem Garten Gemüse zieht oder empfindliche Blumen züchtet, sollte im Blick behalten, ob die Pflanzen zu viel oder zu wenig Wasser abbekommen. Ein Regenmesser hilft Ihnen dabei, den bereits gefallenen Niederschlag zu messen.

Regenmesser, auch Niederschlagsmesser oder Ombrometer genannt, helfen dabei, die Niederschlagsmenge zu messen. Analoge Regenmengenmesser sind kleine Messbecher, die Regen auffangen, während digitale Regenmesser das gefallene Wasser sofort abwägen und so messen. Analoge Regenmesser im Garten werden Sie am häufigsten sehen. Ihr Messprinzip ist simpel: Der Messbecher zeigt die gesammelte Niederschlagsmenge an. Allerdings ist dies nie so genau wie eine echte Wetterstation.

Alle Regenmesser sind für den dauerhaften Außeneinsatz gedacht. Die digitalen Modelle sind meist in schlichten Kunststoffgehäusen. Die analogen gibt es entweder als schlichte Röhrchen an einer Halterung oder kunstvoll in kleine Figürchen integriert. Wollten Sie schon immer mal testen, wie viel es tatsächlich regnet? Dann wählen Sie jetzt einen passenden Regenmesser aus unserer Regenmesser-Test und Vergleichstabelle.

Regenmesser: Drei Tipps

Wer über einen längeren Zeitraum Regen messen will, sollte darauf achten, wie viel der Regenmesser an Wasser aufnehmen kann. Digitale Regenmesser haben hierfür eine automatische Entleerung und können so potenziell endlos messen.

Die digitalen Niederschlagsmesser bestehen in der Regel aus Kunststoff und ihr Design sieht denen von Funkwetterstationen sehr ähnlich. Wer einen digitalen Regenmesser kaufen möchte, der auch im Design sich von den üblichen Wetterstationen mit Wind- und Regenmesser abhebt, wird jedoch tief in die Tasche greifen müssen.

Funktionsvielfalt ist nicht nur den digitalen Regenmessern vorbehalten. Auch analoge Modelle können als kleine Wetterstation mit Wind- und Regenmesser sowie einem Gartenthermometer ausgestattet sein. Wer also neben Niederschlagsmengen auch die Temperatur ablesen will, sollte sich genauer den Lieferumfang anschauen.

Mehr Vergleiche

