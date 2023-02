Ein Reiskocher ist vor allen Dingen eines: Praktisch. Während der Reis ohne Aufsicht vor sich hinköcheln kann, können Sie Saucen vorbereiten oder Gemüse schneiden. Viele Reiskocher haben eine Abschaltautomatik, sodass der Reis nicht anbrennen kann.

© oe24

„Den Reis auf den Punkt genau zu kochen – das können doch nur Asia-Restaurants.“ Wenn Sie das bisher immer dachten, gibt es womöglich ein Küchengerät, das Ihnen in Ihrem Haushalt noch fehlt: ein Reiskocher. Denn es ist kein großes Hexenwerk, den Reis in eine Konsistenz zu bringen, die normalerweise nur im Restaurant zu Curry-Gerichten gereicht wird. Wenn Ihr Reis bisher entweder zu körnig, zu trocken oder zu matschig wurde, lag das vermutlich an zu wenig oder zu viel Wasser in Kombination mit der falschen Kochzeit.

Reiskocher: Drei Tipps

Mit einem Reiskocher gelingt die Zubereitung von Reis jedes Mal, sodass jede Sorte von Reis eine perfekte Ergänzung oder Beilage zu einem Gericht ist. Die Warmhaltefunktion ist ein zusätzlich überzeugendes Feature, falls der Reis zwar vorgekocht, aber noch nicht direkt verzehrt werden soll.

Ein Reiskocher ist zwar ein zusätzliches Küchengerät, allerdings vereint er viele Funktionen und kann zusätzlich als Dampfgarer für Hülsenfrüchte, Fleisch oder Gemüse eingesetzt werden. Außerdem können Sie in einem Reiskocher auch Eier, Porridge, Milchreis und sogar Kuchen zubereiten.

Was in Asien bereits eines der meistgenutzten Küchenutensilien ist, ist auch bei uns auf dem Vormarsch. Ein Reiskocher kann zu einem gesünderen Lebensstil verhelfen, wenn anstatt von Weizennudeln in Zukunft vermehrt brauner Reis gegessen wird.

Mehr Vergleiche

Sie suchen auch andere ähnliche Produkte? Auf unserem Vergleichsportal gibt es in der Kategorie Haushalt viele weitere Produkte zu entdecken!