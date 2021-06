Damit Ihr Fernsehbild so richtig scharf ist, brauchen Sie ein HD-Bildsignal. Das können Sie ganz einfach per Satellit beziehen - und dafür brauchen Sie eine HD-Sat-Receiver. Die gute Neuigkeit: Alle Produkte in unserem Vergleich sind HD-kompatibel und liefern gute Bildqualität.

Doch nicht alle sind gleich gut. Einige haben integrierte Festplatten und sogenannte Twin-Tuner, um mehrere Programme gleichzeitig zu empfangen. Erfahren Sie in unserer SAT-Receiver-Test- bzw. Vergleichstabelle, worauf Sie beim Kauf noch achten sollten und finden Sie Ihren persönlichen Testsieger!

SAT-Receiver: Drei Tipps

Sat-Receiver sind für den Empfang von Satelliten-TV unerlässlich. Wenn Sie allerdings einen aktuellen Smart-TV besitzen, stehen die Chancen gut, dass das Gerät bereits einen Satelliten-Receiver verbaut hat. In diesem Fall benötigen Sie keinen externen Sat-Receiver.

Wenn Sie gleichzeitig fernsehen und ein anderes TV-Programm aufzeichnen wollen, benötigen Sie ein Gerät mit Twin-Tuner. Mit Geräten mit Single-Tuner können Sie nur das Programm aufzeichnen, das sie gerade schauen.

Alle Geräte im Vergleich sind Sat-Receiver mit Aufnahmefunktion. Allerdings besitzen nur wenige einen internen Speicher. Für die restlichen Modelle benötigen Sie eine externe Festplatte oder einen USB-Stick, um Sendungen aufzuzeichnen.

Mehr Vergleiche

