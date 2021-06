Haben Sie auch schonmal darüber nachgedacht, wie praktisch es wäre, wenn es vor 30 Jahren schon Digitalkameras gegeben hätte? Dann könnten Sie jedem die alten Fotos zeigen, ohne erst in einer Kiste im Keller nach dem richtigen Bild suchen zu müssen. Mit einem Scanner können Sie aus Ihren analogen Fotos oder Akten digitale Dateien machen.

Doch es gibt Unterschiede: Flachbett-Scanner sind in Tests besonders für Fotos oder Bücher geeignet, Dokumentenscanner können dafür ganze Papierstapel in kurzer Zeit digitalisieren. Erfahren Sie in unserem Scanner-Vergleich, wie Sie den richtigen Scanner finden.

Scanner: Drei Empfehlungen

Mit einem Scanner für den PC bringen Sie Ihre analogen Unterlagen und Fotos in die digitale Welt.

Einzugsscanner können ganze Stapel von Dokumenten fast ohne menschliche Mithilfe digitalisieren. Damit sind Sie ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum „papierlosen Büro“, dem neuesten Trend in der Business-Welt.

Wenn Sie einen Text-Scanner mit OCR-Software kombinieren, können Sie Ihre eingescannten Dokumente später auch durchsuchen oder einzelne Passagen herauskopieren.

