Lange Zeit waren Festnetztelefone recht klobig und hatten eine Wählscheibe oder große Tasten an der Oberseite. Zudem boten sie aufgrund ihres Kabels nur wenig Bewegungsfreiheit während des Telefonierens.

Moderne Telefone sind deutlich kleiner, haben aber einen größeren Funktionsumfang. Praktischerweise haben sie kein störendes Kabel und können auch in einigem Abstand zur Basisstation genutzt werden. Erfahren Sie jetzt in unserem Vergleich, worauf es in Tests schnurloser Telefone ankommt und welches am besten zu Ihnen passt.

Schnurlos-Telefone: Drei Tipps

Die Zeiten von verknoteten Telefonkabeln sind vorbei. Moderne Festnetztelefone ähneln in ihrer Form Mobiltelefonen: Sie sind handlich und kommen ohne Kabel aus.

Die Auswahl an schnurlosen Festnetztelefonen ist groß. Neben internetfähigen Modellen mit Farbdisplay und Anrufbeantworter können Sie auch günstige schnurlose Telefone erwerben, deren Funktionsumfang sich auf das Wesentliche beschränkt.

Viele Schnurlos-Telefone können auch als Babyfon genutzt werden. Außerdem können Sie mit vielen Modellen E-Mails schreiben oder – wie bei einem Mobiltelefon – verschiedene Apps nutzen.

Mehr Vergleiche

Sie suchen auch andere Elektronik-Ausstattung oder Produkte für das Leben zuhause? Auf unserem Vergleichsportal gibt es in der Kategorie Elektronik viele weitere Produkte zu entdecken!