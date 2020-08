Warum nicht auf einen Schulrucksack setzen? Schulrucksäcke sind für verschiedene Altersklassen konzipiert. Achten Sie bei Ihrer Auswahl daher auf die Empfehlung des jeweiligen Herstellers. Zudem gibt es eine riesige Auswahl an Farben und Motiven – richten Sie sich am besten nach dem Geschmack Ihres Kindes. Welche Modelle besonders gut gepolstert sind und sich zudem bei Bedarf in der Waschmaschine reinigen lassen, erfahren Sie in unserer Schulrucksäcke-Test- oder Vergleichstabelle.

Damit die Schule nicht zur Last wird

Ob Grundschule oder Gymnasium: Schulkinder benötigen einen stabilen Schulrucksack, um Bücher und Schulbedarf sicher zu transportieren. Je nach Geschmack gibt es die Rucksäcke in diversen Farb- und Motiv-Variationen. Für jüngere Schüler empfehlen sich Produkte mit Reflektoren, für höhere Altersklassen ein zusätzliches Laptopfach.

Um die Gesundheit Ihres Kindes zu erhalten, sollten Schulrucksäcke gut gepolstert und rückenfreundlich ausgestattet sein. Ein geringes Eigengewicht sorgt zudem dafür, dass der Rucksack gut befüllt nicht zu schwer wird.

Achten Sie zudem auf die Reinigungsoptionen. Es ist ratsam auf einen Rucksack für die Schule zu setzen, der waschmaschinengeeignet ist.

Mehr Vergleiche

