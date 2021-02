Es gibt niemanden, der sich nicht an seine erste eigene Schultasche zurückerinnert. Federmappe, Schultüte und natürlich der Schulranzen durften zum Schulstart und der Einschulung nicht fehlen. Die Schultasche stellt einen täglichen Begleiter aller Schulkinder dar und muss sich im Kinderalltag vielen Belastungsproben stellen.

Schwere Bücher, viele Hefte, Federmappe und Co. müssen mit ihm sicher transportiert werden. Da so eine Schultasche einiges an Belastung aushalten muss, sollten Sie sich schon vor dem Kauf ausreichend darüber informieren. Unser Schultaschen-Vergleich gibt dabei erste Erkenntnisse zu potentiellen Modellen.

Schultaschen: Drei Empfehlungen

Dieser Schultaschen-Vergleich bietet Ihnen eine gute und detailreiche Übersicht, um den richtigen und geeigneten Schultaschen für Ihren Jungen oder ihr Mädchen auswählen zu können. Hier haben Sie die Wahl zwischen vielen verschiedenen Marken und Produkten vergleichen und dann eine gewissenhafte Entscheidung für Ihr Schulkind fällen zu können.

Die unterschiedlichen Kriterien, die eine Schultasche heute an ein Schulkind und umgekehrt stellen muss, werden im Schultaschen-Test beleuchtet. So haben Sie die Möglichkeit unter den vielen angebotenen Produkten die passende Tasche für Ihr Kind zu finden, beispielsweise durch das Fassungsvermögen oder das Gewicht der (leeren) Schultasche.

Funktionalität und Ausstattung sind hierbei genauso wichtige Merkmale, wie das Aussehen der Schultasche. Schließlich möchte Ihr Nachwuchs ja schon der Einschulung eine gute Figur machen und alle Blicke auf sich ziehen. Finden Sie daher Ihren persönlichen Schultaschen-Testsieger unter allen Marken und Herstellern – auch in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Mehr Vergleiche

