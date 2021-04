Smoker sind die Grills für typische Barbecues. Hier werden das Fleisch und das Gemüse nicht auf direkter Flamme gegrillt, sondern durch heißen Rauch gegart. Die Methode ist besonders schonend und sorgt für ein zartes Ergebnis.

Die Besonderheit am Smoken ist der rauchige Geschmack des Grillguts. Durch die Wahl des Holzes lassen sich diese Aromen beeinflussen. Welchen Smoker-Typ Sie wählen, hängt vor allem davon ab, wie viel Zeit Sie in das Grillen investieren wollen. Werfen Sie einen Blick in unseren Smoker-Vergleich und finden Sie einen Smoker nach Ihrem Geschmack.

Smoker: Drei Hinweise

Für ein typisches BBQ braucht es einen Smoker-Grill. Der Unterschied zum herkömmlichen Holzkohlegrill ist, dass das Grillgut nicht auf direkter Flamme gegart wird. Es wird indirekt gegart oder geräuchert.

Im Wesentlichen werden in Smoker-Tests vier Grill-Typen voneinander abgegrenzt. Der Unterschied liegt vor allem darin, wie die Hitze im Inneren des Smokers erzeugt und weitergeleitet wird.

Wer seinen Grill liebt, muss ihm nach jedem Gebrauch Pflege zukommen lassen. Das Grill-Rost kann mit einer Grillbürste vom Schmutz befreit werden. Auch der Innenraum lässt sich einfach reinigen. Mit einem Spatel können grobe Verschmutzungen entfernt werden. Heißes Wasser mit ein wenig Spülmittel reicht, um die restlichen Verschmutzungen zu entfernen.

Mehr Vergleiche

