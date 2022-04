Ob auf Hochzeiten, Geburtstagen oder Einschulungsfeiern – die schönsten Momente können Sie mit einer Sofortbildkamera in wenigen Sekunden und mit sofortiger Bilderentwicklung festhalten.

Zum absoluten Trend in den 70er und 80er Jahren zählte die Sofortbildkamera. Ein Foto zu schießen und direkt in den Händen zu halten war nicht nur damals beliebt, sondern ist auch heute wieder ein beliebter Kult, der auf keiner Party fehlen darf. Die Fotos im Retro-Look sind dabei eher Zufalls-Fotos, da es keine Bildvorschau gibt.

Erfahren Sie in unserem Ratgeber welche Vor- und Nachteile analoge und digitale Sofortbildkameras haben, was für Kameras im Test gut abschneiden und auf welche Kaufkriterien Sie beim Vergleich achten sollten. Worauf Sie beim Kauf einer guten Sofortbildkamera achten sollten, haben wir in unserem Sofortbildkamera-Vergleich für Sie zusammengestellt.

Sofortbildkameras: Drei Tipps

Das Prinzip einer Sofortbildkamera ist recht simpel: Man drückt auf den Auslöser und das Foto wird direkt hergestellt und ausgedruckt. Das passiert alles in einem Gerät und man ist auf keinen zusätzlichen Drucker angewiesen. Bei den modernen Sofortbildkameras gibt es auch Zusatzfunktionen wie: Speichermöglichkeiten, Selbstauslöser oder einen Selfie-Spiegel.

Man unterscheidet grundlegend zwischen analogen und digitalen Sofortbildkameras. Die moderne digitale Variante lässt Sie vor dem Druck das Bild begutachten. Die klassische analoge Sofortbildkamera kann die Fotos vor dem Druck nicht anzeigen.

Sofortbildkamera-Fotos haben alle einen weißen Rand rund um das Bild. Der Rand bietet genug Platz für eine großzügige Fotobeschriftung, damit Sie Ihren Erinnerungen stets auf die Sprünge helfen können.

