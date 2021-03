Teichpumpen versetzen Ihren Teich in eine kleine Strömung, halten somit alles in Bewegung und bewahren den Teich vor Schmutzablagerungen. Eine Solar-Teichpumpe funktioniert an sich nach einem ähnlichen Prinzip, hat jedoch eine sehr geringe Fördermenge, sodass diese eher zusätzlich oder gar nur als Wasserspiel im Teich eingesetzt werden. Wir haben uns die besten Modelle angeschaut und die Ergebnisse in unserem Solar-Teichpumpen Vergleich für Sie aufbereitet.

Solar-Teichpumpen: Drei Tipps

Solar-Teichpumpen werden mit der Energie der Sonne betrieben. Sie werden meist für Wasserspiele eingesetzt, da die Fördermenge relativ gering ist. Diese Geräte sollten Sie daher nur als ergänzende Pumpen im Teich installieren.

Die Förderhöhe der Teichpumpe entscheidet darüber, wie hoch das Wasser gepumpt werden kann. Wollen Sie beispielsweise einen Bachlauf in Ihrem Garten installieren, sollten Sie auf eine ausreichende Förderhöhe achten, damit genügend Wasser hindurch fließt.

Besitzen Sie einen schönen Fischteich mit Seerosen und Schilf am Uferrand, sollten Sie die Solar-Teichpumpe nur zu dekorativen Zwecken (z.B. Fontäne) anschließen. Fische sind sehr anspruchsvoll und benötigen eine zusätzliche Filteranlage.

