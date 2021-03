Solarleuchten brauchen nur das Sonnenlicht, um zu leuchten. LED-Lampen sind mittlerweile der Standard in Solarleuchten, sodass Sie keine Angst vor vorzeitigem Durchbrennen der Birnen haben müssen. LEDs sind extrem lange haltbar. Das Solarmodul der Lampe ist mit Solarzellen besetzt, in denen bei Sonneneinstrahlung eine chemisch-physikalische Reaktion stattfindet. Elektronen werden zum Wandern angeregt, sodass ein Stromfluss entsteht. Die Akkus der Solarlampen werden jeden Tag be- und entladen und haben nach zwei bis drei Jahren Nutzungsdauer ihr Haltbarkeitsdatum überschritten.

Solarleuchten: Drei Tipps

Der Solarsensor einer Solarlampe funktioniert auf die gleiche Art wie das Paneel einer Photovoltaik-Anlage. Trifft Sonnenlicht auf die Solarzellen, werden die im Material enthaltenen Elektronen zum Wandern angeregt. Der dadurch entstehende Stromfluss lädt die Solarleuchten-Akkus auf.

Wenn Sie eine Solarleuchte für außen kaufen möchten, dann sollten Sie vor dem Kauf hinterfragen, wo Sie die neue Solar-Gartenleuchte aufstellen wollen und für welchen Zweck Sie sie nutzen möchten .

. Die Akkus der Solarleuchten werden auch an wolkenreichen Tagen ausreichend aufgeladen und versorgen die Leuchten mit Energie. Die durchschnittliche Leuchtdauer von sechs bis acht Stunden wird mit einer halben Akku-Ladung aber keinesfalls erreicht.

