Wenn die Sonnenstrahlen schon tagelang unermüdlich in den Garten brennen und sonst kein Schatten zu finden ist, wird aus dem Sommertraum ein kleiner Albtraum. Doch in dieser Situation kann ein Sonnenschutzsegel Abhilfe schaffen.

© oe24

Ein Sonnensegel soll in erster Linie Schatten spenden und Personen sowie Pflanzen vor extremer Sonneneinstrahlung schützen. Des Weiteren kann das Segel auch als Windschutz oder Regenschutz dienen. Um den Regen zuverlässig abhalten zu können, sollten Sie sicher gehen, dass der Stoff gut imprägniert ist. Das Sonnenschutzsegel lässt sich entweder per Ösen, Karabinerhaken und Seilen an der Hauswand befestigen oder wird an Stangen, die in die Erde gesteckt werden, montiert.

So kann der Schutz auch mitten im Garten – zum Beispiel über den Sandkasten – platziert werden. Sonnensegel gibt es sowohl in Dreieck-Form als auch in quadratischer oder rechteckiger Ausführung. Rechteckige können meist mehr Schatten spenden, dreieckige Segel benötigen dagegen nur drei Befestigungspunkte statt vier. Wählen Sie nun ein passendes Sonnensegel aus unserem großen Sonnensegel-Vergleich!

Sonnensegel: Drei Tipps

Segel aus unbehandeltem Polyester und Polye­thylen haben die Eigenschaft, dass sie wind- und wasserabweisend sind. Sie spenden zwar Schatten, geben Ihnen aber keinerlei Schutz bei plötzlichem Regen.

Achten Sie darauf, dass die Ecken der Segel verstärkt sind, um die Gefahr zu verringern, dass diese schnell ab- oder ausreißen.

Egal ob Dreieck-Sonnensegel oder rechteckiges Sonnensegel: Sie alle lassen sich auf unterschiedliche Arten verankern. Welche Sonnensegel-Befestigung Sie wählen können und sollten, wird meist schon automatisch von den Begebenheiten festgelegt. Je nachdem, ob Sie nur eine Hauswand zur Verfügung oder schon einen Mast im Garten stehen haben, bieten sich z. B. verschiedene Möglichkeiten für Ihre Terrassenüberdachung mit einem günstigen Sonnensegel.

Mehr Vergleiche

Sie suchen auch andere Outdoor-Ausrüstung oder Produkte für das Leben im Freien? Auf unserem Vergleichsportal gibt es in der Kategorie Outdoor weitere Produkte zu entdecken!