Haben Sie sich schon einmal gewundert, wieso Ihre teuren HiFi-Boxen nicht mehr so gut klingen, wenn sie als Test am Computer angeschlossen sind? Wahrscheinlich nutzen Sie eine Onboard-Soundkarte mit schlechter Klangqualität. Für echten Hörgenuss empfehlen wir eine dedizierte Soundkarte.

Die besten Soundkarten verfügen über diverse Ein- und Ausgänge. So können Sie nicht nur Ihr Surround-System anschließen, sondern auch per Headset skypen. Insider-Tipp für technisch Unbegabte: USB-Soundkarten sind sehr leicht anzuschließen. Erfahren Sie in unserem Soundkarten-Vergleich, worauf es sonst noch ankommt.

Soundkarten: Drei Tipps

So gut wie jeder PC hat einen Soundchip auf dem Mainboard integriert, aber meist lässt die Klangqualität zu wünschen. Mit einer dedizierten Soundkarte können Sie die Musik endlich so genießen, wie es sich gehört.

Die meisten Soundkarten haben einen oder mehrere Audio-Eingänge. So können Sie Musik oder Podcasts aufnehmen oder auch mit Ihren Freunden per Skype, Teamspeak oder Discord kommunizieren.

Neben internen Soundkarten, die Sie in Ihrem Desktop-PC einbauen können, gibt es auch externe Soundkarten, mit denen Sie Ihrem Laptop über den USB-Port guten Klang verschaffen.

Mehr Vergleiche

Sie suchen auch andere Elektronik-Ausstattung oder Produkte für das Leben zuhause? Auf unserem Vergleichsportal gibt es in der Kategorie Elektronik viele weitere Produkte zu entdecken!