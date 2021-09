Immer mehr Ernährungstrends machen die Runde, von der Low-Carb-Ernährung bis Rohkost. Ob mit oder ohne alternativer Ernährung: Gemüse ist ein essentielles Lebensmittel für ein gesundes und fittes Leben. Ein praktisches Gerät ist dabei ein Spiralschneider. Er kann dabei helfen, neue Rezepte auszuprobieren und herauszufinden, was man alles mit Zucchini und Karotte anstellen kann.

Achten Sie beim Kauf darauf, dass die Klinge aus einem hochwertigen Material besteht, das auch auf Dauer nicht zu rosten beginnt. Dazu gehört zum Beispiel Edelstahl. Scharf müssen die Klingenaufsätze zudem sein, damit kein großer Kraftaufwand während des Schneidens der Gemüsespaghetti betrieben werden muss. Finden Sie jetzt in unserer Spiralschneider-Test- oder Vergleichstabelle jenes Gerät, das am besten in Ihre Küche passt.

Spiralschneider: Drei Tipps

Spiralschneider gibt es in verschiedenen Ausführungen. Besonders fortgeschritten sind elektrische Spiralschneider, bei denen die Produktion von Zoodles besonders schnell geht. Geräte mit Kurbel sind ebenfalls schnell, während kompakte Spiralschneider oder Gemüsespitzer von Hand bedient werden müssen.

Die Klingen sollten aus Edelstahl oder japanischem Klingenstahl bestehen, damit Sie eine lange Lebensdauer haben und nicht rosten. Wenn Sie die Form Ihrer Gemüsespiralen variieren möchten, holen Sie sich ein Spiralschneider mit einem Set aus verschiedenen Klingen.

Das Gehäuse des Spiralschneiders sollte aus einem robusten Kunststoff gefertigt sein. Das ist zum einen leicht und lässt sich zum anderen besonders einfach reinigen.

Mehr Vergleiche

Sie suchen auch andere praktisches Produkte für sich, Ihre Familie und Ihren Haushalt? Auf unserem Vergleichsportal gibt es in der Kategorie Wohnen zahlreiche weitere Produkte zu entdecken!