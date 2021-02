Wer Sport treibt, muss auch viel trinken – und benötigt dafür die passende Sport-Trinkflasche. Ob Edelstahl oder Kunststoff, auch fürs Auge bieten sich viele Optionen bei der Kaufentscheidung.

Möchten oder können Sie Ihre Flasche auch beim Sport nicht ablegen, weil Sie zum Beispiel eine Runde joggen wollen? Dann empfiehlt sich ein möglichst leichtes Produkt, das unter 200 Gramm wiegt. Welche Modelle so leicht sind und was es sonst noch zu beachten gibt? Sehens Sie jetzt in unserem Sport-Trinkflaschen-Vergleich nach und finden Sie es heraus!

Sport-Trinkflaschen: Drei Tipps

Sport-Trinkflaschen müssen vor allem leicht sein, also im Idealfall unter 200 g wiegen. Schwerere Modelle eignen sich nur für bestimmte Sportarten oder Outdoor-Aktivitäten, können dafür aber zum Teil mit zusätzlichen Eigenschaften wie einer besseren Isolierung punkten.

Wie so viele Trinkflaschen-Typen sind auch die Sport-Modelle selten absolut wasserdicht. Bei normaler Verwendung und ein wenig Vorsicht lassen sie sich dennoch zweckmäßig nutzen.

Achtung bei Kohlensäure: Nicht alle Sport-Trinkflaschen sind für kohlensäurehaltige Getränke gemacht, da der mit der Zeit entstehende Druck zu Undichtigkeit führen kann.

