Eine Spülmaschine allein verhilft schmutzigem Besteck und Geschirr nicht, sauber und in Hochglanz zu strahlen. Die eigentliche Arbeit beim Spülvorgang übernehmen Geschirrreiniger in Form eines Tabs oder in pulvriger Ausführung. Doch bei der großen Auswahl an Herstellern und Marken können Sie schnell den Überblick verlieren.

Unser Spülmaschientab-Vergleich verrät Ihnen, welche Geschirrspültabs auch bei niedrigen Temperaturen besonders reinigend sind, Wir legen offen, wie viel Sie ein einzelner Spülmaschinentab kostet, damit Sie auch bei alltäglicher Benutzung der Spülmaschine auf Ihren Geldbeutel achten können. Letztendlich erfahren Sie, welche Spülmaschinentabs Klarspüler enthalten, damit Ihre Gläser beim Anstoßen bei der nächsten Gelegenheit genauso strahlen wie Sie.

Spülmaschinentabs: Drei Tipps

Mit Multi-Tabs müssen Sie keinen zusätzlichen Kalkspüler oder Salze in Ihre Spülmaschine geben. Je nachdem, wie die Wasserhärte in Ihrer Nachbarschaft ist, reichen die Spülmaschinentabs mit integrierten Kalkspüler aus, um Ihr Geschirr ohne Rückstände zu säubern.

Besonders gute Geschirrtabs haben einen integrierten Edelstahl- und Glanzschutz, damit Töpfe und Besteck wasserfleckenfrei aus der Spülmaschine kommen. Klarspüler im Geschirrspültab geben Gläsern einen besonderen Glanz.

EU-weit sind mittlerweile alle Spülmaschinentabs phosphatfrei. Das ist gut für die Umwelt und für Ihre Spülmaschine. Denn: die nun verwendeten Salze aus Zitronensäure sind genauso effektiv gegen Kalkrückstände.

