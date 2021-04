Smoothies sind gesund, lecker und en vogue – anstatt die oft überzuckerten Industrieprodukte zu kaufen, setzen immer mehr ernährungsbewusste Menschen auf selbst zubereitete Smoothies.

Mit dem richtigen Standmixer bekommen Sie nicht nur das spielend leicht hin, auch andere Getränke und Gerichte lassen sich so bequem in der eigenen Küche herstellen. Damit auch die Reinigung so bequem ausfällt, sollten alle abnehmbaren Einzelteile des Mixers spülmaschinenfest sein. Finden Sie mithilfe unseres Standmixer-Vergleichs das passende Produkt für Ihre Küche!

Standmixer: Drei Tipps

Mit einem Standmixer können Sie nicht nur köstliche und gesunde Smoothies zaubern, auch andere Leckereien wie Eis oder Suppen lassen sich mit vielen Geräten zubereiten.

Legen Sie dabei besonderen Wert darauf, dass am Ende des Mixvorgangs keine Stückchen mehr übrig sind, ist eine möglichst hohe Leistung entscheidend: Dabei kommt es neben der Wattzahl auch auf die Umdrehungen in der Minute an.

Dabei ist gleichzeitig darauf zu achten, dass die Geräte die Lebensmittel beim Mixen nicht unnötig stark erwärmen und so das Überleben der wertvollen Inhaltsstoffe gefährden.

Mehr Vergleiche

