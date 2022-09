Wenn die Autobatterie leer ist und das Fahrzeug nicht mehr startet, sind meist freundliche Helfer die Retter in der Not. In solchen Fällen ist es von Vorteil ein Starthilfekabel bei sich zu haben.

Um wegen einer leeren Autobatterie nicht einen professionellen Pannenhelfer rufen zu müssen, können Sie auch einen hilfsbereiten Mitmenschen in Anspruch nehmen. Damit dessen Helferbatterie auch tut, was sie soll, gibt es ein paar Kriterien zu beachten. Zunächst sollten die Polzangen isoliert sein. Kunststoff an den Griffen vermeidet, dass Sie einen Stromschlag erleiden. Verbinden Sie dann immer zuerst die Pluspole der beiden Batterien über ein Kabel. Dann schließen Sie das andere Überbrückungskabel an den Minuspol der Spenderbatterie und – wichtig! – das andere Ende des Kabels an den sogenannten „Massepunkt" des zu startenden Autos an, keinesfalls an den Minuspol der Empfängerbatterie. Der Massepunkt ist eine Stelle am Motorblock. Sind beide Autos auf diese Weise miteinander verbunden, sollte das Geberauto gestartet werden und dann das Empfängerfahrzeug. Damit das klappt und um Spannungsspitzen bei der Entfernung der Polzangen zu vermeiden, sollten stromfressende Funktionen im Auto (z. B. Klimaanlage) zunächst nicht in Betrieb sein. Apropos Polzangen entfernen: hier geht es anders herum, erst Minus lösen, danach Plus. Starthilfekabel: Drei Tipps Bevor Sie ein Starterkabel kaufen, sollten Sie die Art (Benzin oder Diesel) und Leistung (Hubraum) Ihres Motors kennen. Das entscheidet darüber, welchen Leiterquerschnitt das Starthilfekabel haben muss, damit Sie es zur Überbrückung verwenden können.

Ob Ihr Starthilfekabel Aluminium oder Kupfer im Inneren verbaut hat, zeigt sich an der Schnelligkeit, mit welcher der Strom geleitet wird. Kupfer ist hier schneller und stabiler, aber auch teurer. Aluminium ist leichter und günstiger.

Die Kunststoff-Isolierung der Polzangen schützt vor Stromschlag und sollte standardmäßig beim Starterkabel vorhanden sein. Beim Anschluss der Kabel gilt das Prinzip: erst Plus, dann Minus. Beim Lösen ist es genau anders herum. Die vorgestellten Produkte kosten zwischen 9,50 € und 40,50 €.