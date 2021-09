Beutellose Staubsauger sparen Ihnen Geld, je länger Sie sie nutzen: Der Staub wird mittels sogenannter Zyklon-Technologie in einem Auffangbehälter gesammelt, dieser in den Hausmüll entleert und danach wieder ins Gerät eingesetzt. Ein Kauf von Beuteln ist so nicht mehr notwendig.

Auf Hartböden können alle Sauger überzeugen, aber falls Sie viele Teppichböden im Haus verlegt haben, sollten Sie in unserem Staubsauger-ohne-Beutel-Vergleich nach einem Modell mit einer guten Teppichreinigungsklasse Ausschau halten. Außerdem zeigen wir Allergikern, welche der Staubsauger einen HEPA-Filter besitzen.

Staubsauger ohne Beutel: Drei Tipps

Beutellose Staubsauger arbeiten mit der sogenannten Zyklon-Technologie: Ein Wirbel im Inneren des Staubbehälters sorgt dafür, dass Staubpartikel an den Wänden hängen bleiben. Später können Sie die Box einfach in den Hausmüll entleeren. Folgekosten für immer neue Staubsauger-Beutel fallen nicht an.

Mit Schmutz auf Hartböden (Laminat, Parkett, usw.) kommen alle Staubsauger gut zurecht. Wer viel Teppich im Haushalt zu säubern hat, sollte auf eine gute Teppichreinigungsklasse achten, am besten A oder B.

Allergiker sollten den Filter der Geräte im Blick haben. Während der normale EPA-Filter schon die meisten Schwebstoffe aussortiert, sorgt ein HEPA-Filter für wirklich reine Luft bei der Arbeit.

