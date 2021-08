Stereoanlagen und Kompaktanlagen sind neben Dolby-Systemen, MP3-Playern und Computern die beliebtesten Geräte für den Musikgenuss zu Hause. Dabei sind die kleinen Anlagen, die über alles Notwendige, also auch Boxen, verfügen so etwas wie die Dinosaurier unter den Musikspendern.

Die besten Stereoanlagen in Tests ermöglichen das Anschließen von Smartphones oder Tablets. Dazu dienen Kabel, Bluetooth oder WLAN. Damit hören Sie Musik nicht nur von CDs, sondern Sie können auch Streaming-Dienste in die Musikanlage bringen. Nutzen Sie unseren Stereoanlagen-Vergleich und erfahren alles, was Sie wissen müssen.