Eine Stichsäge zählt zu den wichtigsten Elektrowerkzeugen bei der Holzbearbeitung. Dank der dünnen Sägeblätter ist sie besonders flexibel einsetzbar: Selbst Kurvenschnitte sind kein Problem. Voraussetzung für vernünftiges Arbeiten sind nur ein starker Motor und ausreichend Präzision.

Gute Modelle sind bereits für unter 100 Euro zu haben. Lassen Sie sich nicht von der umfangreichen Ausstattung blenden, denn nur weniges ist wirklich beziehungsweise funktioniert auch zuverlässig. Mit einem Staubsaug-Anschluss, einem Transportkoffer und der Möglichkeit, schräg ins Holz zu schneiden, sind Sie bereits bestens gerüstet.

Finden Sie in unserem Stichsägen-Vergleich das Gerät, dass Ihnen die besten Funktionalitäten bietet und am besten in der Hand liegt.

Stichsägen: Drei Tipps

Eine Stichsäge ist das wichtigste Elektrowerkzeug beim Zurechtschneiden von Holz. Sie findet sich in so gut wie jedem Heimwerker-Haushalt.

Je stärker der Motor, desto schneller kommen Sie selbst durch dicke Bretter. Allerdings muss das das Sägeblatt dabei weiter gerade nach unten zeigen und nicht zur Seite ausscheren.

Bei modernen Stichsägen wechseln Sie das Sägeblatt in Sekundenschnelle durch Betätigen eines Hebels. Mehr Aufwand machen ältere Modelle notwendig: Hier wird die Sägeblatt-Halterung mittels eines kleinen Inbusschlüssels gelöst.

