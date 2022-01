Stirnlampen Tests & Vergleich

Stirnlampen, die Sie auf Ihrem Kopf tragen oder an einem Helm befestige, sind für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Laufen, Radfahren, etc. gedacht.

Egal ob es sich ums Joggen, Wandern oder Klettern handelt: Eine Stirnlampe ist Ihr hell leuchtender Begleiter bei Ausflügen und sportlichen Aktivitäten in der Dunkelheit. Die Geräte sind robust und rutschfest. Da Ihre Hände frei bleiben, ist optimale Bewegungsfreiheit garantiert.

Doch Stirnlampe ist nicht gleich Stirnlampe! So unterscheiden sich die Produkte unter anderem in puncto Leuchtstärke, Laufzeit und Energieversorgung. Einige Produkte sind mit einer Schutzklasse ausgezeichnet, die Ihnen aufzeigt, wie gut die Kopflampen gegen Sand, Staub und Flüssigkeiten geschützt sind. Finden Sie jetzt in unserer Stirnlampen-Test- oder Vergleichstabelle die beste Stirnlampe, die Ihnen auf Ihrem nächsten Abenteuer Licht spendet.

Stirnlampen: Drei Tipps

Stirnlampen sind Mini-Taschenlampen, die Sie an Ihrem Kopf oder an einem Helm befestigen. So haben Sie die Hände frei, bringen aber dennoch Licht ins Dunkel. Eine Kopflampe bietet sich vor allem beim Joggen, Wandern oder Klettern an. Auch beim Heimwerken kann eine LED-Stirnlampe nützlich sein..

Stirnlampen sind auch bei Minusgraden einsetzbar und stoßfest. Meist sind die Geräte spritzwassergeschützt und gegen Schweiß und Regen gewappnet. Seltener sind Kopflampen tatsächlich wasserdicht.

Eine Stirnlampe auf dem Fahrradhelm kann eine Beleuchtung gemäß der Straßenverkehrsordnung nicht ersetzen. Scheinwerfer, Rücklicht und Reflektoren müssen dennoch an Ihrem Rad angebracht werden.

