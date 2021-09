Ein Stubenwagen ist Kinderbett, Wiege und Transportmittel innerhalb der Wohnung in Einem. Wer sich für das richtige Produkt entscheidet, gönnt sich einen praktischen Begleiter für die ersten Lebensmonate des Babys.

Allerdings hat sich in diversen Stubenwagen-Tests gezeigt, dass nur Modelle mit der geeigneten Ausstattung auch tatsächlich dauerhaft eine Bereicherung sind. Finden Sie in unserem Stubenwagen-Vergleich heraus, welche Liegefläche, Matratzen, Himmel und Rollen wirklich vorteilhaft im Alltag sind. Achten Sie auf die Hinweise und finden so das perfekte Stubenwagenset für Ihre Bedürfnisse.

Stubenwagen: Drei Tipps

Babybett und Babywiege oder ein Nestchen auf Rollen mit niedlichem Himmel – all das ist ein Stubenwagen bzw. Stubenbett. Achten Sie darauf, dass die Wiegen stabil verarbeitet sind und die Rollen nicht quietschen – ansonsten wird das Baby beim Schlafen gestört.

Ein Stubenwagen sorgt dafür, dass Sie Ihr Baby ohne Unterbrechung aus dem Babyzimmer in die Küche und anschließend mit ins Wohnzimmer nehmen können. Dabei bleibt das Kind einfach bequem auf der Matratze liegen und muss nicht von Raum zu Raum in neue Kindermöbel gesetzt werden.

Wie in einem Kinderwagen schieben Sie das Baby in einem Stubenwagen mit Rollen von Raum zu Raum. Achten Sie aber darauf, dass die Babys nicht zu lange auf der Matratze in der gleichen Position liegen.

