Ohne Bässe taugt Musik nichts und auch das Heimkino ist langweilig, wenn es nicht anständig wummert. Für viele ist der Subwoofer ein zentraler Bestandteil einer Musik- oder Heimkino-Anlage. Wenn der Bass im Bauch zu spüren ist, dann ist alles gut.

Besonders starke Subwoofer in einschlägigen Tests gehen mit mehr als 500 Watt ans Werk, andere kommen mit deutlich weniger aus. Ob Sie sich für ein Einsteiger-Modell interessieren oder doch lieber die volle Dröhnung haben möchten – finden Sie jetzt in unserem Subwoofer-Vergleich und in dessen Produkttabelle das richtige Modell für Ihr zuhause.