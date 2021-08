Spiegellose Systemkameras stehen den Spiegelreflexkameras beinahe in nichts mehr nach, in vielen Fällen auch nicht mehr in der Bildqualität. Die Modelle aus unserer Test- bzw. Vergleichstabelle haben wir insbesondere auf ihr Sensorformat vergleichen. Grundlegend gilt: Je größer der Sensor, desto besser die Bildqualität.

Insbesondere wenn Sie an Videos interessiert, sollten Sie eine Systemkamera mit 4K-Auflösung wählen. Wie bei Spiegelreflexkameras können Sie das Kit-Objektiv jederzeit durch ein leistungsstärkeres ersetzen bzw. weitere Objektive für die gewünschte Situation dazukaufen. Zwar verfügt nicht jede Systemkamera auch über ein Touch-Display, allerdings ist dies auch kein absolut notwendiges Feature. Finden Sie jetzt in unserem Systemkamera-Vergleich und in dessen Produkttabelle das richtige Modell für sich.

Systemkamera: Drei Tipps

Systemkameras funktionieren im Gegensatz zu Spiegelreflexkameras ohne Spiegel und vollends elektronisch, ohne dass Sie bei der Bildqualität wesentliche Abstriche machen müssen. Zudem sind sie kleiner und kompakter und viele Modelle verfügen bereits über einen 4K-Videomodus.

Wie bei Spiegelreflexkameras haben Sie die Wahl zwischen Vollformat- sowie Crop-Format-Kameras. Vollformat-Systemkameras sind zwar teurer, bieten dafür aber u.a. einen größeren Bildwinkel und eine sehr viel größere Lichtempfindlichkeit.

Achten Sie beim Kauf neben einem großen Bildsensor insbesondere darauf, ob Sie Ihre Kamera auch mit einem Smartphone verbinden können. Auf diese Weise können Sie Ihre Fotos augenblicklich mit Familie, Freunden und auf sozialen Netzwerken teilen.

