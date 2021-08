Im Freien mit dem Beamer ein gut erkennbares und vor allem großen Bild zu erzeugen, kann sich schwierig gestalten. Ausreichend Strahlkraft für diese Aufgabe bringt ein Tageslichtbeamer mit. Eine besonders helle Lampe unterscheidet ihn von normalen Projektoren.

Das Hauptaugenmerk in einem Tageslichtbeamer-Test liegt auf der Stärke des Lichtstrom. Aber auch andere Details wie das Linsensystem, die Anschlüsse und natürlich die Auflösung dürfen in ihrer Bedeutung nicht unterschätzt werden. Finden Sie anhand unsers Tageslichtbeamer-Vergleichs das Modell, dass am besten zu Ihrem Vorhaben passt.