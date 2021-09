Tageslicht ist lebensnotwendig: Es trägt zur Produktion von Vitamin D und Serotonin bei, was uns zum einen gesund hält und zum anderen unsere Laune steigert sowie unsere Leistungsfähigkeit verbessert. Auszeiten im Freien und genügend Bewegung im Tageslicht sind absolut notwendig. Doch was tun in den tristen Monaten von Oktober bis März? Eine Tageslichtlampe kann da Abhilfe leisten.

Wir haben eine Vielzahl an Tageslichtlampen-Tests studiert und verraten Ihnen in unserem Ratgeber worauf es bei der besten Tageslichtlampe ankommt. Finden Sie mithilfe unseres Tageslichtlampen-Vergleichs ein Modell, das Ihren Wünschen gerecht wird und überzeugen Sie sich von dem positiven, wohltuenden Effekt einer solchen Lampe.

Tageslichtlampen: Drei Tipps

Insbesondere in den Herbst- und Wintermonaten bekommen wir häufig nicht genügend Tageslicht ab und fühlen uns daher zu diesen Jahreszeiten öfter müde und abgeschlagen. Tageslichtlampen können gegen diese Gefühle vorbeugen.

Tageslichtlampen können zur Lichttherapie eingesetzt werden und damit sogenannte „Winterdepressionen“, also saisonale Depression, bekämpfen. Dabei wird bei ausreichender Bestrahlung der Netzhaut die Produktion von Serotonin angekurbelt.

Auch Pflanzen können von künstlich erzeugtem Sonnenlicht profitieren. Zu Hause oder in Gewächshäusern können sie mit Tageslichtlampen bestrahlt werden und erhalten dadurch auch im Winter ausreichend Tageslicht.

