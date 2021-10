Mit einer TV-Wandhalterung wird ein Flachbildfernseher problemlos an einer Wand befestigt. Dort angebracht, lässt sich der Fernseher nach links und rechts drehen, sowie nach vorne in den Raum hinein ziehen. Die Winkel liegen zwischen 90° und 270°.

Machen Sie selbst den Test und finden Sie schnell und unkompliziert das richtige Produkt, was am besten für Sie geeignet ist. Wir zeigen Ihnen in unserem TV-Wandhalterungen-Vergleich, worauf es bei der Wahl ankommt und welche Faktoren wichtig sind.

TV-Wandhalteurng: Drei Tipps

Entscheiden Sie sich zwischen verschiedenen TV-Wandhalterungen, die für Ihr Fernsehgerät geeignet sind. So ist beispielsweise entscheidend, wie groß die Bildschirmdiagonale ist und welches Gewicht die TV Halterung im Test maximal tragen soll. Von 17 bis 65 Zoll, sowie von 30 bis 165 Kilogramm ist alles möglich.

Während sich einige Wandhalterungen nach links und rechts schwenken lassen sowie ausziehbar sind, lassen sich andere sogar hoch und runter neigen. Das hat besonders dann den Vorteil, wenn der Fernseher sehr hoch hängt und Sie einen geraden Blickwinkel auf den Bildschirm haben möchten.

Eine Fernseh-Wandhalterung im Test mit einer VESA-Norm lässt sich einfach und zuverlässig mit Geräten kombinieren, die ebenfalls diesen Standard erfüllen. Somit können Sie sich sicher sein, dass auch wirklich alles passt.

Mehr Vergleiche

Sie suchen auch andere Elektronik-Ausstattung oder Produkte für das Leben zuhause? Auf unserem Vergleichsportal gibt es in der Kategorie Elektronik viele weitere Produkte zu entdecken!